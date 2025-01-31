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Technavio ждет роста мирового рынка промышленного шоколада к 2030 году на $2,76 млрд

Это произойдет, поскольку все больше потребителей будут узнавать о пользе темного шоколада

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Мировой рынок промышленного шоколада в 2025-2029 годах вырастет на $2,76 млрд, прогнозирует Technavio.

Среднегодовые темпы роста (СГТР, CAGR) в этот период составят 5%, говорится в пресс-релизе аналитической компании. При этом 38% расширения обеспечит Европа.

Рынок будет увеличиваться благодаря повышению осведомленности потребителей о пользе темного шоколада, отмечает Technavio.

Спрос на шоколад стимулируют психические расстройства, такие как тревога и депрессия. В результате его потребления вырабатываются серотонин и эндорфины, что помогает бороться с этими состояниями.

Кроме того, потребители обращают внимание на шоколад без сахара и продуктов переработки.

При этом на рынке есть риски, связанные с колебаниями цен на какао-бобы и сахар, которые наряду с сухим молоком используются при производстве промышленного шоколада.

Ожидается, что сокращение урожая какао-бобов в Западной Африке приведет к увеличению разрыва между спросом и предложением, что в свою очередь подтолкнет вверх цены, пишет Technavio.

К ключевым игрокам рынка промышленного шоколада относятся Barry Callebaut AG, Bonn Nutrients Pvt. Ltd., Cargill Inc., Cemoi, Chocoladefabriken Lindt and Sprungli AG, Dunkin Brands Group Inc., Ferrero International S.A., Fuji Oil Holdings Inc., General Mills Inc., Guittard Chocolate Co., Mars Inc., Mondelez International, NATRA SA, Nestle SA, Parle Products Pvt. Ltd., Puratos, Hershey Co., UNIBIC Foods India Pvt. Ltd. и Unilever PLC.

Lindt Mars Mondelez Technavio
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