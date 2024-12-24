Нефть Brent подорожала до $72,98 за баррель

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром во вторник, восстанавливаясь после слабого снижения по итогам предыдущей сессии.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве подорожали на $0,35 (0,48%) до $72,98 за баррель. В понедельник эти контракты снизились в цене на $0,31 (0,4%), до $72,63 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,3 (0,43%) - до $69,54 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,22 (0,3%), до $69,24 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, а также укрепление доллара США, снижающее инвестиционную привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Накануне исследовательская организация Conference Board сообщила, что ее индекс потребительского доверия в США в декабре упал до 104,7 пункта. Ноябрьская оценка индикатора пересмотрена до 112,8 со 111,7 пункта. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 113 пунктов в декабре с первоначально объявленного ноябрьского уровня, по данным опросов Trading Economics.

С одной стороны, такие статданные указывают на слабость экономики Соединенных Штатов, а с другой – повышают вероятность более быстрого смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва в следующем году.

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп потребовал от администрации Панамского канала снизить плату за проход судов по этому водному пути, заявив, что в противном случае Вашингтон может восстановить контроль над этим объектом.

"Рынок в целом пока игнорирует новости про Панамский канал, а основное внимание направлено на меняющиеся фундаментальные показатели спроса и предложения, которые формируют прогноз на 2025 год", - отметила старший энергетический трейдер в CIBC Private Wealth Group Ребекка Бэбин.

Объем торгов на этой неделе может быть пониженным, а волатильность - повышенной из-за празднования католического Рождества, по случаю которого многие биржи мира в среду будут закрыты.