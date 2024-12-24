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На низких оборотах торгов Brent подорожала до $73,69 за баррель

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут на фоне слабой активности торгов перед рождественскими праздниками.

В среду биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии, будут закрыты в связи с Рождеством. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.

К 18:20 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,06 (1,46%) до $73,69 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,01 (1,46%), до $70,25 за баррель.

Нефтяной рынок, вероятно, будет держаться в узком диапазоне в ходе праздничного периода в отсутствие четких сигналов о перспективах рынка на 2025 год. Влияние на цены по-прежнему оказывают геополитическая напряженность и ожидания избытка предложения на рынке в связи со слабым спросом, пишет MarketWatch.

Геополитические факторы, связанные как с российско-украинским конфликтом, так и с ситуацией вокруг Израиля продолжают оказывать некоторую поддержку нефтяному рынку, отмечают аналитики Sevens Report Research. По их мнению, геополитика является главной причиной того, что цена WTI держалась около $70 за баррель во втором полугодии.

Тем не менее, фундаментальные факторы говорят в пользу снижения цен, учитывая риски физического избытка нефти на мировом рынке в первом полугодии 2025 года, говорится в обзоре Sevens Report.

Brent WTI Рождество США Израиль
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