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Минпромторг сообщил о снижении долга "АвтоВАЗа" в 2024 году на 37 млрд руб.

Минпромторг сообщил о снижении долга "АвтоВАЗа" в 2024 году на 37 млрд руб.
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Долговая нагрузка "АвтоВАЗа" за год снизилась на 37 млрд рублей, примерно до 100 млрд рублей, сообщил журналистам министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

"Сейчас долговая нагрузка "АвтоВАЗа" оценивается в пределах около 100 млрд рублей. Причём в текущих условиях расходы на обслуживание кредитов предприятия вырастут примерно до 20 млрд рублей (в год - ИФ). Однако благодаря нашей совместной работе по сравнению с 2023 годом долговая нагрузка уже сократилась примерно на 37 млрд рублей", - заявил он.

Министр напомнил, что власти РФ на постоянной основе выплачивают предприятию промышленные субсидии, объем которых формируется с учетом высокой локализации модельного ряда Lada. Эти субсидии фактически являются компенсацией уплаченного концерном утильсбора за выпускаемые на его мощностях автомобили.

"В том числе за счёт этой поддержки финансовая модель "АвтоВАЗа" сохраняет устойчивость даже в условиях беспрецедентных санкций и роста ключевой ставки", - отметил Алиханов.

Глава Минпромторга напомнил, что "АвтоВАЗ" получает господдержку и по линии других системных мер: субсидирования НИОКР, программ льготного автокредитования и лизинга, льготные займы по линии Фонда развития промышленности (ФРП).

В частности, ФРП за год профинансировал в общей сложности на 7 млрд руб. три крупных автовазовских проекта: по созданию производств деталей кузова, интерьера и экстерьера, рулей, сидений и стеклоподъемников, комплектующих для тормозной системы, систем вентиляции, отопления и кондиционирования для Lada Aura; по выпуску усовершенствованного 16-клапанного двигателя 1,6 л и 1,8 л для автомобилей Lada. По линии субсидий на НИОКР был на 1,3 млрд руб. профинансирован проект "АвтоВАЗа" по развитию технологии создания автомобилей на отечественной телематике с применением элементов технологии V2X.

"Дополнительно уже приняты отдельные решения для поддержки по кредитному портфелю. В зависимости от необходимости будем прорабатывать другие инструменты, которые могут быть эффективны для дальнейшего облегчения этой нагрузки", - сообщил Алиханов, не уточнив подробностей.

Производственный план "АвтоВАЗа" на 2024 год - 500 тыс. автомобилей. Реализовать на российском рынке компания планирует порядка 450 тыс. машин.

АвтоВАЗ Антон Алиханов Минпромторг РФ
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