Минпромторг обеспокоен уровнем процентных платежей российских автоконцернов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Цифры годовых процентных выплат по долгам российских автоконцернов при текущем уровне ключевой ставки вызывают беспокойство, программы господдержки в автопроме при необходимости будут корректироваться, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" в среду.

"В автопроме, несмотря на хороший прошлогодний рост по легковым автомобилям, мы уже отмечаем возможность замедления спроса. В основном - из-за высоких ставок по автокредитованию и лизингу. При необходимости готовы корректировать параметры наших программ господдержки", - сказал он, представляя свой доклад.

Он отметил, что одновременно повышаются затраты основных отечественных производителей на обслуживание оборотных и инвестиционных кредитов. "Совсем недавно мы с Вячеславом Андреевичем (Федорищевым, председателем комиссии Госсовета по направлению "Промышленность") встречались с нашими компаниями. И цифры годовых выплат процентов, которые они приводят, заставляют беспокоиться", - описал ситуацию Алиханов.

При этом в Минпромторге, по его словам, понимают, что отрасли нужно как можно быстрее разворачивать мощности компонентщиков по второму и следующим уровням кооперации.

"Более того, в рамках нацпроекта и "финишерам", и комплектаторам предстоит организовать большую работу по созданию единой модульной платформы. Часть средств на разработку в нацпроекте предусмотрена, но очевидно, что потребуются и вложения самих участников проекта. Это крайне необходимо, чтобы закрыть существующие "дыры" в модельной линейке отечественных марок по наиболее востребованным классам автомобилей C, D и E", - сказал министр.

Разработкой единой модульной платформы в автопроме занимается подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Тигран Парсаданян в конце 2024 года говорил, что на эти цели в перспективе ближайших пяти лет предполагается направить 160 млрд рублей.

"У нас традиционно в сегментах B, B+ есть производитель с большим предложением локализованный - это "АвтоВАЗ". Поэтому мы предложили сделать упор на классы C, D, E, которые у нас сегодня не представлены. На это направление у нас будет выделено на пятилетку 160 млрд руб. Головным исполнителем по этой истории будет ФГУП "НАМИ". Будут привлекаться наши традиционные производители - в первую очередь, "АвтоВАЗ", "ГАЗ", "КАМАЗ" и те коллеги, которые будут готовы в этом участвовать. Там будет финансироваться разработка, а также в дальнейшем - и ее промышленное производство", - говорил Парсаданян.