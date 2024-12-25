Народный банк Китая сохранил ставку MLF на уровне 2%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых.

Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 300 млрд юаней ($41 млрд).

С учетом того, что в декабре истекает срок погашения кредитов на 1,45 трлн юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 1,15 трлн юаней ($158 млрд). Это максимальный отток с 2014 года.