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ЦБ Китая сохранил ставку MLF на уровне 2%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых.

Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 700 млрд юаней ($98,25 млрд).

С учетом того, что в октябре истекает срок погашения кредитов на 789 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 89 млрд юаней.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 292,6 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,5% годовых.

Ранее НБК проводил операции в рамках MLF в середине месяца, однако теперь будет осуществлять их 25-го числа каждого месяца.

Китай Народный банк Китая
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