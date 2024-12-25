Поиск

РФ в 2025 г. продолжит выход из "временных" активов и ждет приватизационных инициатив от госкомпаний

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Государство, заработав на приватизации в 2024 году больше запланированного, в 2025 году продолжит выходить из активов, поступивших в казну в результате судебных решений, а также привлекать частных инвесторов в предприятия иностранных собственников, которые были переданы в управление Росимущества. Что касается "классической" приватизации - продажи долей в крупных компаниях с госучастием, то чиновники ждут их собственной инициативы: в условиях высоких ставок и ограничений в кредитовании госкомпаниям придется искать ресурсы на рынке акционерного капитала, рассчитывает Минфин.

"Мы в этом году превысили наши планы от продажи имущества. И в этом году мы получим более 130 млрд рублей таких доходов от приватизации, от продажи имущества, что выше наших планов. Такая политика продолжится и в следующем году", - сказал в интервью "России 24" министр финансов Антон Силуанов.

"Мы будем реализовывать активы, которые поступают к нам и которые являются такими бизнес-активами, их лучше продать, чтобы они работали эффективно, частники управляли. На следующий год планируется проводить такую же политику. Более 80 млрд рублей заложено в бюджете от поступления таких активов. Думаю, что будет выше", - сказал он.

ЭкономикаCarlsberg продает "Балтику" ее топ-менеджментуCarlsberg продает "Балтику" ее топ-менеджментуЧитать подробнее

В активах, которые не перешли в собственность РФ, но оказались под временным управлением Росимущества, государство также не планирует задерживаться, как это произошло с предприятиями датского пивоваренного концерна Carlsberg.

"Этот актив находился под управлением Росимущества, то есть он не был в казне. Росимущество управляло этим бизнесом временно. Действительно, мы не заинтересованы в том, чтобы держать в казне такого рода активы, частник лучше с ними справляется", - сказал Силуанов.

Больших сделок с пакетами РФ в крупных госкомпаниях, которые традиционно составляли главную интригу в теме приватизации, пока в планах правительства на следующий год нет. При этом власти ждут, что кредитные ограничения - как естественные (текущий уровень ставок), так и административные ("спущенные сверху" лимиты на привлечение банковского долга) - подтолкнут сами госкомпании на рынок капитала.

"В наших конкретных планах этого (продажи долей в крупнейших госкомпаниях - ИФ) нет, но не исключено, что в ходе следующего года часть государственных компаний могут сами предложить такие решения. Мы сейчас стараемся ограничивать кредитную активность. Деньги дорогие, а инвестиционные программы нужно реализовывать. Поэтому для того, чтобы найти ресурс, можно выйти на IPO и привлечь акционерный капитал", - сказал Силуанов.

Он напомнил о сделке, планы проведения которой в 2025 году Минфин уже неоднократно анонсировал - IPO "ДОМ.РФ", в рамках которого может быть размещено порядка 5% акций госкомпании. "Это хорошая компания, такая чистая, прозрачная, приносит дивиденды. Я думаю, что рынку будет интересно", - сказал министр.

Антон Силуанов Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия готова продолжать поставки газа в Европа по нескольким маршрутам

Поставки газа из РФ в Европу в 2024 году на 18-20% выше прошлогоднего показателя

Поставки газа из РФ в Европу в 2024 году на 18-20% выше прошлогоднего показателя

Что произошло за день: вторник, 24 декабря

Кабмин РФ утвердил поэтапную индексацию утильсбора на с/х-технику с 1 января

Минпромторг сообщил о снижении долга "АвтоВАЗа" в 2024 году на 37 млрд руб.

Минпромторг сообщил о снижении долга "АвтоВАЗа" в 2024 году на 37 млрд руб.

American Airlines приостановила полеты из-за технических проблем

American Airlines приостановила полеты из-за технических проблем

Объем оплат по QR-коду за 9 месяцев 2024 г. вырос до 2,6 трлн руб.

ФАС считает, что изменение цен на бензин и ДТ на АЗС по итогам года не превышает уровень инфляции

Белый дом обдумывает возможность новых санкций против энергетического сектора РФ

Белый дом обдумывает возможность новых санкций против энергетического сектора РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5595 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2069 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии130 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });