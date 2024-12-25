РФ в 2025 г. продолжит выход из "временных" активов и ждет приватизационных инициатив от госкомпаний

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Государство, заработав на приватизации в 2024 году больше запланированного, в 2025 году продолжит выходить из активов, поступивших в казну в результате судебных решений, а также привлекать частных инвесторов в предприятия иностранных собственников, которые были переданы в управление Росимущества. Что касается "классической" приватизации - продажи долей в крупных компаниях с госучастием, то чиновники ждут их собственной инициативы: в условиях высоких ставок и ограничений в кредитовании госкомпаниям придется искать ресурсы на рынке акционерного капитала, рассчитывает Минфин.

"Мы в этом году превысили наши планы от продажи имущества. И в этом году мы получим более 130 млрд рублей таких доходов от приватизации, от продажи имущества, что выше наших планов. Такая политика продолжится и в следующем году", - сказал в интервью "России 24" министр финансов Антон Силуанов.

"Мы будем реализовывать активы, которые поступают к нам и которые являются такими бизнес-активами, их лучше продать, чтобы они работали эффективно, частники управляли. На следующий год планируется проводить такую же политику. Более 80 млрд рублей заложено в бюджете от поступления таких активов. Думаю, что будет выше", - сказал он.

В активах, которые не перешли в собственность РФ, но оказались под временным управлением Росимущества, государство также не планирует задерживаться, как это произошло с предприятиями датского пивоваренного концерна Carlsberg.

"Этот актив находился под управлением Росимущества, то есть он не был в казне. Росимущество управляло этим бизнесом временно. Действительно, мы не заинтересованы в том, чтобы держать в казне такого рода активы, частник лучше с ними справляется", - сказал Силуанов.

Больших сделок с пакетами РФ в крупных госкомпаниях, которые традиционно составляли главную интригу в теме приватизации, пока в планах правительства на следующий год нет. При этом власти ждут, что кредитные ограничения - как естественные (текущий уровень ставок), так и административные ("спущенные сверху" лимиты на привлечение банковского долга) - подтолкнут сами госкомпании на рынок капитала.

"В наших конкретных планах этого (продажи долей в крупнейших госкомпаниях - ИФ) нет, но не исключено, что в ходе следующего года часть государственных компаний могут сами предложить такие решения. Мы сейчас стараемся ограничивать кредитную активность. Деньги дорогие, а инвестиционные программы нужно реализовывать. Поэтому для того, чтобы найти ресурс, можно выйти на IPO и привлечь акционерный капитал", - сказал Силуанов.

Он напомнил о сделке, планы проведения которой в 2025 году Минфин уже неоднократно анонсировал - IPO "ДОМ.РФ", в рамках которого может быть размещено порядка 5% акций госкомпании. "Это хорошая компания, такая чистая, прозрачная, приносит дивиденды. Я думаю, что рынку будет интересно", - сказал министр.