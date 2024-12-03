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Carlsberg продает "Балтику" ее топ-менеджменту

Активы в Казахстане и Азербайджане выведены за периметр сделки

Carlsberg продает "Балтику" ее топ-менеджменту
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Carlsberg Group в ближайшие дни рассчитывает закрыть сделку по продаже пивоваренной компании "Балтика", говорится в сообщении датского концерна.

Сделка заключается путем выкупа доли менеджментом (management buy-out, MBO). Контролирующим акционером "Балтики" станет компания, совладельцами на паритетной основе которой выступают два топ-менеджера, давно работающие в компании, сказано в релизе.

В результате сделки Carlsberg получит денежное вознаграждение (оно в сообщении не раскрыто), а также сохранит за собой активы в Азербайджане и Казахстане, которые в настоящее время принадлежат российскому юрлицу.

Помимо этого, все судебные споры между сторонами, в том числе связанные с лицензионными правами, будут урегулированы в рамках сделки по продаже российского актива.

Объявление о сделке последовало сразу за публикацией указа президента РФ Владимира Путина от 2 декабря, которым активы Carlsberg в РФ выводили из-под временного госуправления.

Документ отменил положения указа от 23 апреля 2023 года (в редакции от 16 июля 2023 года), в соответствии с которым было введено госуправление в отношении 98,56% долей в уставном капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащих Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% долей в уставном капитале "Балтики", принадлежащих ООО "Хоппи Юнион", и 0,09% долей в уставном капитале "Балтики", принадлежащих Carlsberg Deutschland GmbH.

Carlsberg Балтика Азербайджан Казахстан
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