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X5 просит суд продлить приостановку корпоративных прав своего бывшего холдинга

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) хочет через суд продлить действие срока приостановки корпоративных прав своего бывшего холдинга X5 Retail Group, который истекает 31 декабря 2024 года, говорится в сообщении ритейлера.

Ранее X5 получала от экс-холдинга требование о выплате компенсации за нераспределенные акции, возникшие вследствие оферты X5 на распределение бумаг, в результате которой большая часть держателей бумаг нидерландской компании стали акционерами российского ПАО.

Обращение в суд связано с тем, что российская компания еще не получила необходимые разрешения регуляторов. В то же время закон о регулировании компаний из списка экономически значимых организаций, куда входит российская X5, предусматривает истечение срока действия приостановки корпправ иностранного холдинга 31 декабря 2024 года (при наличии решения суда).

"Компания подтверждает готовность к выплате компенсации X5 Retail Group N.V. после получения необходимых регуляторных согласований и рассматривает продление срока приостановки корпоративных прав как необходимый шаг для сохранения возможности такой выплаты", - говорится в сообщении ритейлера.

Обращение в суд при этом никак не влияет на деятельность и планы российской компании. Дата старта торгов акциями X5 в связи с этим также не меняется и запланирована на 9 января 2025 года.

Российская X5 в конце сентября завершила распределение GDR нидерландской компании на акции ПАО для держателей бумаг в иностранных и российских депозитариях. Количество нераспределенных ценных бумаг составляет примерно 10,22%, сообщала нидерландская компания.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 сентября 2024 года группа объединяла 26 047 магазинов.

X5 X5 Retail Group Корпоративный центр ИКС 5
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