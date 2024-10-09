X5 9 января начнет торги акциями на МосБирже

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Торги акциями ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" 9 января 2025 года стартуют на МосБирже, говорится в сообщении биржи.

Акции управляющей активами X5 компании были включены в первый уровень листинга еще 22 июля.

Информация о тикере будет опубликована дополнительно.

Ранее компания сообщала о планах начать торги акциями в начале следующего года.

В настоящий момент ритейлер завершает процедуры, связанные с приостановкой корпоративных прав у бывшего холдинга X5 - одноименной компании, зарегистрированной в Нидерландах.

Российская X5 в конце сентября завершила распределение GDR нидерландской компании на акции ПАО для держателей бумаг в иностранных и российских депозитариях. Количество нераспределенных ценных бумаг составляет примерно 10,22%, сообщала нидерландская компания.

В связи с этим 1 ноября акционеры нидерландской X5 проведут собрание, на котором им необходимо выбрать, как с ними поступить: либо возвратить 10,22% ПАО нидерландской группе, либо запросить денежную компенсацию. Сама нидерландская X5 видит наиболее оптимальным вариант с компенсацией, так как она содержит меньшее количество рисков.

X5 управляет магазинами "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", развивает проекты Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и "Много лосося". На 30 июня 2024 года группа объединяла 25 466 магазинов.