Приостановка корпоративных прав X5 Retail Group продлена до 31 декабря 2025 года

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление ООО "Корпоративный центр ИКС 5" о продлении сроков приостановления корпоративных прав до 31 декабря 2025 года.

"Удовлетворить заявление (жалобу)", - сказано на сайте суда.

В материалах дела отмечается, что заявление ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" о продлении сроков приостановления корпоративных прав до 31 декабря 2025 года поступило в суд 25 декабря 2024 года.

Его рассмотрение в закрытом заседании было назначено на 24 января.

Десятый арбитражный апелляционный суд 2 июля 2024 года отклонил жалобу X5 Retail Group на решение Арбитражного суда Московской области, который 25 апреля удовлетворил иск Минпромторга о приостановлении корпоративного права этой компании в ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Арбитражный суд Московского округа 21 ноября 2024 года поддержал решение судов нижестоящих инстанций.

Жалобы, как и заявление в первой инстанции, рассматривались в закрытом заседании.

Минпромторг 29 марта уведомил X5 о подаче заявления в судо приостановке корпоративных прав в ООО "Корпоративный центр ИКС 5". Это юрлицо включено в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), что предполагает возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам.

Согласно сообщению компании, решение также означает, что российские держатели и конечные владельцы GDR X5 будут обязаны принять акции российской "дочки" пропорционально их участию в нидерландской компании. Для нероссийских держателей бумаг такая возможность допускается.

Кроме того, завершение судебного процесса предполагает, что российская "дочка" теперь сможет получить листинг на "Мосбирже". Ранее начальник управления по связям с инвесторами X5 Мария Язева сообщала, что после завершения этих событий компания может вернуться к изучению вопроса о дивидендах, а также к пересмотру дивидендной политики.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Ведущим акционером компании является структура "Альфа-групп" CTF Holdings S.A (47,86%). Чистая прибыль Х5 по итогам 2023 года выросла в 1,7 раза, до 90,28 млрд рублей.

Аналогичные заявления о приостановке прав были позднее удовлетворены судом и в отношении других иностранных структур, владеющих ЭЗО.