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ЦБ РФ перестал давать прогнозы по доле безналичных платежей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Банк России прогнозирует дальнейший рост доли безналичных платежей, не устанавливая конкретных целевых значений, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ утвердил основные направления развития национальной платежной системы на 2025-2027 годы.

Целевые показатели по доле безналичных платежей, установленные прежним стратегическим документом, достигнуты или превышены, отмечает ЦБ. При цели 78-80% доля безналичных платежей в розничном обороте к концу 2023 года достигла 83,4%. Этот показатель по итогам III квартала 2024 года вырос до 85,3%.

Доля оплаты картами продолжает перераспределяться в пользу других инструментов.

Сейчас оплата через платежные приложения банков, по QR-коду, биометрии, Системе быстрых платежей (СБП) и в цифровых рублях совокупно не превышает 10% от общего объема безналичных платежей граждан, отмечает ЦБ. При этом ожидается, что доля безналичных способов оплаты товаров и услуг, альтернативных картам, к концу 2027 года составит около 15%.

"Еще 5-7 лет назад картами совершалось около 95% всех безналичных оплат. Теперь эта доля перераспределяется в пользу других инструментов. При этом наша задача - дать потребителям выбор, когда для каждой ситуации, будь то покупка в магазине у дома, на маркетплейсе, оплата жилищно-коммунальных услуг или любой другой случай, можно было бы подобрать оптимальный платежный инструмент. Мы будем следить за динамикой развития всех составляющих этого индикатора. Он отражает, насколько востребованы и практически используются новые способы оплаты, которые предлагаются на рынке", - заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, слова которой приведены в сообщении.

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