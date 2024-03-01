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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Доля безналичных платежей в розничном обороте РФ выросла до 83,4%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам 2023 года составила 83,4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече банков с регулятором, организованной Ассоциацией банков России.

"Мы подвели итоги за 2023 года и видим, что доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 83,4%. То есть за год сразу выросла на 5,3%. Это один из самых высоких показателей в мире", - сказала она.

По итогам 2022 года доля безналичных операций в товарообороте составила 78,1%, сообщал ЦБ. В начале 2023 года регулятор прогнозировал, что доля таких операций может вырасти до 80%. В середине года прогноз был повышен до 83-84%.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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