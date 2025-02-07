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Банк России утвердил стандарт безопасного использования QR-кодов для платежей и переводов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Банк России определил правила безопасного использования QR-кодов для платежей переводов, соответствующий стандарт опубликован на сайте регулятора.

Стандарт предназначен для применения в организациях при реализации переводов. Документ носит рекомендательный характер и вступит в силу 17 февраля 2025 года. В нем рассмотрены сценарии платежей с помощью статистических и динамических кодов, которые могут формироваться как в телефоне покупателя (плательщиком), так и продавцом (получателем).

В документе в зависимости от видов QR-кодов систематизированы угрозы, которые могут возникнуть на каждом этапе операции, а также представлены типовые способы защиты от этих угроз. Для внесения и снятия денег в банкомате по QR-коду также предусмотрены отдельные меры защиты.

Финансовые организации и компании из других сфер, которые применяют QR-код для проведения платежей и переводов, смогут разработать на основе этого регламента внутренние меры защиты, отмечает ЦБ.

Банк России ЦБ РФ
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