Готовность газоперерабатывающего комплекса "Газпрома" в Усть-Луге близка к "экватору"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Текущий статус готовности газоперерабатывающего комплекса (ГПК), который входит в Комплекс по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в районе Усть-Луги, достигла 46%, сообщил на предновогоднем селекторном совещании председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Летом концерн объявлял о выполнении 32,3% плана стройки.

"Строим комплекс в районе Усть-Луги. И этот комплекс станет вторым по величине в мире. Статус готовности комплекса в Усть-Луге на сегодняшний день составляет уже 46%. Точка невозврата по проекту уже пройдена", - сказал глава концерна.

Газоперерабатывающий комплекс в составе ГПК КПЭГ - совместный проект ПАО "Газпром" и АО "РусГазДобыча". Оператор проекта - компания специального назначения ООО "РусХимАльянс".

В состав проекта, в частности, включены газоперерабатывающий завод, завод по сжижению природного газа и объекты транспортной инфраструктуры.

Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ, добываемый "Газпромом" из ачимовских и валанжинских залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. Объем переработки газа составит 45 млрд куб. м ежегодно.