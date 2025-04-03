Начинается набор персонала для газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - "РусХимАльянс" - оператор строительства газоперерабатывающего комплекса в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области - начинает подбор квалифицированного эксплуатационного персонала в связи c подготовкой предприятия к вводу в эксплуатацию, сообщает РХА.

Согласно паспарту проекта, всего интегрированный газоперерабатывающий и газохимический комплекс по глубокой переработке многокомпонентного природного газа в Усть-Луге (на базе двух проектных компаний ООО "РусХимАльянс" и ООО "Балтийский химический комплекс") предусматривает создание до 6 тысяч рабочих мест.

Работодатель допускает возможность работы вахтовым методом для рабочего персонала и сменных инженерно-технических работников; помощь при переезде на постоянную работу из других регионов России, включая компенсацию аренды жилья. В 2025 году также запланировано проведение ярмарок вакансий в ряде крупных промышленных городов России.

Предприятие будет обеспечивать глубокую переработку этансодержащего природного газа с выпуском высококачественной продукции. Возводимый ООО "РусХимАльянс" производственный комплекс станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и вторым по мощности в мире. Объем переработки составит порядка 45 млрд куб. м газа ежегодно. Товарной продукцией комплекса станут товарный газ (С1), сжиженный природный газ (С1), СУГ (С3-С4), этановая (С2) и пентан-гексановая (С5+) фракции.

Общая стоимость инвестпроекта (с учетом НДС и операционного потока в инвестиционной фазе) составляет почти 5 млрд рублей в номинальных (прогнозных) ценах.

Компания специального назначения, оператор комплекса переработки этансодержащего газа и производства сжиженного природного газа ООО "РусХимАльянс" учреждена на паритетных условиях ПАО "Газпром" и АО "РГД".