Поиск

Начинается набор персонала для газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - "РусХимАльянс" - оператор строительства газоперерабатывающего комплекса в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области - начинает подбор квалифицированного эксплуатационного персонала в связи c подготовкой предприятия к вводу в эксплуатацию, сообщает РХА.

Согласно паспарту проекта, всего интегрированный газоперерабатывающий и газохимический комплекс по глубокой переработке многокомпонентного природного газа в Усть-Луге (на базе двух проектных компаний ООО "РусХимАльянс" и ООО "Балтийский химический комплекс") предусматривает создание до 6 тысяч рабочих мест.

Работодатель допускает возможность работы вахтовым методом для рабочего персонала и сменных инженерно-технических работников; помощь при переезде на постоянную работу из других регионов России, включая компенсацию аренды жилья. В 2025 году также запланировано проведение ярмарок вакансий в ряде крупных промышленных городов России.

Предприятие будет обеспечивать глубокую переработку этансодержащего природного газа с выпуском высококачественной продукции. Возводимый ООО "РусХимАльянс" производственный комплекс станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и вторым по мощности в мире. Объем переработки составит порядка 45 млрд куб. м газа ежегодно. Товарной продукцией комплекса станут товарный газ (С1), сжиженный природный газ (С1), СУГ (С3-С4), этановая (С2) и пентан-гексановая (С5+) фракции.

Общая стоимость инвестпроекта (с учетом НДС и операционного потока в инвестиционной фазе) составляет почти 5 млрд рублей в номинальных (прогнозных) ценах.

Компания специального назначения, оператор комплекса переработки этансодержащего газа и производства сжиженного природного газа ООО "РусХимАльянс" учреждена на паритетных условиях ПАО "Газпром" и АО "РГД".

РусХимАльянс Усть-Луга Ленинградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

AirBridgeCargo увидела возможность возобновить работу в 2025 году

Доля России на мировом рынке подсолнечного масла в этом сезоне может превысить 40%

Доля России на мировом рынке подсолнечного масла в этом сезоне может превысить 40%

Онежский судозавод продолжит работу после пожара

Пока только 18 тысяч нелегальных мигрантов решили узаконить свое положение в России

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в марте упали на 45%

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в марте упали на 45%

Госдума досрочно лишила мандата депутата Юрия Напсо

Прокуратура и СКР начали проверку в связи с пожаром на Онежском судозаводе

Прокуратура и СКР начали проверку в связи с пожаром на Онежском судозаводе

Число выдворенных из РФ мигрантов выросло в 1,5 раза в 2024 году

Число выдворенных из РФ мигрантов выросло в 1,5 раза в 2024 году

Три человека пострадали при пожаре на Онежском судозаводе в Карелии

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6123 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });