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Т-Банк после решения ЦБ РФ снизит ставки по вкладам

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Т-Банк с 28 декабря существенно снизит ставки по вкладам физлиц на срок от 2 до 23 месяцев, следует из рассылки кредитной организации клиентам.

Наибольшее снижение произойдет по депозиту на 2 месяца - ставка снизится с 23% до 18,5%.

Ставки по вкладам на другие сроки в среднем снизятся примерно на 2 процентных пункта (п.п.). По депозитам на 3 месяца они сократятся с 21% до 19%, на 4-5 месяцев - с 21,5% до 19,2%, на 6 месяцев - с 22% до 19,2%, на 7-12 месяцев - с 21% до 19%, на 13-17 месяцев - с 20% до 18,5%, на 18-23 месяца - с 20% до 18%.

Банк России 20 декабря принял неожиданное решение для рынка, сохранив ставку на уровне 21% годовых. Большинство аналитиков ожидали ее повышения на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 23%.

Незадолго до декабрьского заседания совета директоров ЦБ многие банки повысили ставки по вкладам в ожидании очередного ужесточения денежно-кредитной политики. После решения регулятора оставить ставку неизменной ряд кредитных организаций стали снижать ставки по депозитам.

ЦБ РФ Банк России Т-Банк
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