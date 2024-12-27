Т-Банк планирует открыть два филиала в Китае

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Т-Банк планирует открыть два филиала в Китае - в Шанхае и Сиане.

Местонахождение филиалов стало известно из опубликованных изменений, внесенных в сообщение по итогам заседания совета директоров банка в августе.

Тогда банк раскрыл информацию о планах открыть два филиала за рубежом, о намерении обратиться за соответствующими разрешениями Банка России. Подробности кредитная организация не привела.

Материнская компания Т-Банка - TCS Group (после редомициляции в Россию - МКПАО "ТКС Холдинг", а сейчас - "Т-Технологии") - ранее заявляла о планах международной экспансии.

Намерение масштабировать бизнес на международные рынки группа подтвердила в июле 2024 года, когда объявила об изменении наименования Тинькофф банка. Холдинг тогда отмечал, что новый бренд станет универсальным решением для этой цели (расширения работы за рубежом).

Для международной экспансии группа ранее рассматривала три рынка в Юго-Восточной Азии. Один из них она тогда раскрыла: планировала получить банковскую лицензию на Филиппинах. TCS Group до этого также думала о выходе на рынок Латинской Америки, рассчитывала начать там с предоставления услуг эквайринга.

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина (ему принадлежит 41,4% группы).

Т-Банк по итогам третьего квартала 2024 года с активами в 3,022 трлн рублей занимал 10-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА.