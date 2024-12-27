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Кабмин Японии одобрил проект бюджета с рекордными $55 млрд на нужды обороны

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Японское правительство в пятницу одобрило проект бюджета на 2025 финансовый год в размере $730 млрд, из них $55 млрд - рекордный показатель - предназначены для обороны, передает Kyodo.

"Оборонные затраты достигли 8,7 трлн иен ($55 млрд), впервые превысив 8 трлн иен ($51 млрд), в то время как страна нацелена на усиление потенциала реагирования на региональные угрозы на фоне быстрого военного строительства в Китае и растущих связей Северной Кореи с Россией", - отмечает агентство.

В частности, средства должны обеспечить массовое производство ракет большой дальности.

По данным Kyodo, Япония наращивает оборонные расходы 13-й год подряд.

Кроме того, для стимулирования экономического развития японский кабинет министров направит средства в производство полупроводников, в сферу технологий искусственного интеллекта. $640 млн должны поступить японскому производителю полупроводниковых компонентов Rapidus.

Вместе с тем примерно треть бюджета - беспрецедентные $244 млрд - предназначены для соцобеспечения. Японии приходится иметь дело как со старением населения, так и с падением уровня рождаемости.

Однако, напоминает Kyodo, после октябрьских выборов в парламент премьер Сигэру Исиба возглавляет правительство меньшинства. В связи с этим премьеру в ответ на запросы оппозиционных партий может потребоваться скорректировать проект бюджета, чтобы он был принят.

Япония
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