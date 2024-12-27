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Число компаний с листингом в Сингапуре упало до минимума за 20 лет

Число компаний с листингом в Сингапуре упало до минимума за 20 лет
Фото: Joseph Nair/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Количество компаний, имеющих листинг на фондовой бирже в Сингапуре, сократилось до минимума с сентября 2004 года на фоне низких объемов первичных размещений и делистинга некоторых фирм, пишет Financial Times.

На сингапурской бирже в октябре торговались 617 компаний. В 2013 году показатель достигал 782.

Глава инвестиционного подразделения банка DBS Клиффорд Ли выразил надежду, что в этом году показатель достигнет дна и затем начнет восстановление. DBS является крупнейшим банком Юго-Восточной Азии и самой дорогой компанией на бирже в Сингапуре.

Ряд крупных сингапурских компаний в последние годы приняли решение провести IPO на других площадках, пишет FT.

Так, зарегистрированный в Сингапуре онлайн-ритейлер одежды Shein получил одобрение на листинг в Лондоне. С оценкой стоимости порядка 50 млрд фунтов стерлингов ($62,6 млрд) компания займет место в числе лидеров по капитализации среди участников британского фондового рынка.

Ранее размещение акций в Нью-Йорке провели оператор сервиса заказа такси и доставки еды Grab и онлайн-ритейлер Sea.

В уходящем году IPO в Сингапуре совершили всего четыре компании, сумев привлечь в общей сложности лишь $31 млн. Среди них - оператор караоке-баров и сеть ресторанов японской кухни. Для сравнения: соседняя Малайзия стала площадкой для 46 размещений в 2024 году, Индонезия - для 39, Таиланд - для 28. На Филиппинах разместились всего три компании, однако привлечь они сумели $197 млн.

Сингапур
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