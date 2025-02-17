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Оценка азиатского ритейлера Shein может опуститься до $30 млрд

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Оценка азиатского ритейлера одежды Shein, некогда достигавшая $100 млрд, может опуститься до $30 млрд. Акционеры Shein считают, что корректировка оценки компании необходима для проведения ее IPO в Великобритании, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В декабре 2024 года Shein получила разрешение британского Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) на проведение IPO на Лондонской фондовой бирже. Ранее она направила регулятору заявку на IPO с запланированной рыночной оценкой в 50 млрд фунтов стерлингов ($63 млрд).

Компания сталкивается с рядом трудностей на пути к тому, чтобы стать публичной. У инвесторов возникают вопросы относительно ее цепочек поставок, а также трудовых практик. Кроме того, неопределенность в отношении глобальных торговых отношений и политическая напряженность усиливаются.

Shein была основана в Китае в 2008 году, и большинство ее поставщиков находятся в этой стране. Однако теперь штаб-квартира Shein располагается в Сингапуре, и компания не продает свою продукцию в Китае.

Среди инвесторов Shein - IDG Capital, Mubadala Investment Co., Tiger Global Management, а также HongShan Capital (ранее Sequoia Capital China). Компания получила оценку в $100 млрд в рамках инвестраунда в 2022 году.

Лондон Сингапур Великобритания Shein Лондонская фондовая биржа Китай
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