"Яндекс" купил сервис аренды зарядных устройств "Бери заряд!"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс" приобрел сервис зарядных устройств "Бери заряд!", сообщила компания.

Сумма сделки не раскрывается. Основатель "Бери заряд!" Кирилл Кулаков станет советником команды в "Яндексе" и будет участвовать в интеграции компании и ее коллектива.

В ближайшие два года "Яндекс" вложит в распространение зарядных станций более 2 млрд рублей. Ожидается, что аренда зарядок появится в "Яндекс Go" в I квартале 2025 года.

Одновременно с этим компания приняла решение о выделении всех шеринговых сервисов в отдельное бизнес-направление. В периметр направления, которое возглавит операционный директор "Яндекс Go" Артем Молчанов, войдут сервисы каршеринга, аренды самокатов, велосипедов и зарядных устройств.

"В первую очередь команда займется развитием арендной инфраструктуры: расширит географию и будет увеличивать количество зарядных станций и транспортных средств в местах, где они наиболее востребованы. Определить такие локации помогают созданные в Яндексе технологии прогнозирования спроса и анализа транспортных потоков. Чтобы быстрее внедрять арендную инфраструктуру, команда будет привлекать новых партнёров на условиях франшизы", - отмечают в "Яндексе".

По словам Кулакова, сервис предоставляет услуги 6 млн пользователей, всего парк "Бери заряд!" состоит из 40 тыс. зарядных устройств.

В 2023 году выручка "Бери заряд!" (АО "Заряд!") выросла в 2,5 раза, до 1,86 млрд рублей, чистая прибыль составила 168,5 млн рублей, сказано в отчетности компании. В 2024 году сервис ожидает удвоения выручки.