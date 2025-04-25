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"Яндекс" в I квартале нарастил выручку на 34%, до 306,5 млрд рублей

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - МКПАО "Яндекс" по итогам I квартала 2025 года увеличило выручку по МСФО на 34%, до 306,5 млрд рублей, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA в отчетном периоде выросла на 30% и составила 48,9 млрд рублей. Рентабельность по показателю - 16%.

Показатель по выручке и скорр. EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали выручку на уровне 304,3 млрд рублей, показатель скорр. EBITDA - 47,06 млрд рублей.

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