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"Яндекс" купил технологическую платформу Pruffme

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс" приобрел Pruffme, технологическую платформу, включающую сервисы для создания онлайн-досок и организации вебинаров и видеоконференций, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Осенью компания использовала решения платформы при создании своего сервиса онлайн-досок "Яндекс Концепт".

"Их (решения - ИФ) удалось быстро интегрировать в платформу, которую разработала команда "Яндекс 360". В процессе совместной работы над продуктом "Яндекс" оценил опыт команды партнера и договорился о долгосрочном стратегическом развитии уже в рамках "Яндекс 360", - говорится в сообщении.

Pruffme (ООО "Пруффми") работает на рынке уже 9 лет, ее клиентами являются более 4 тыс. различных компаний и вузов. Согласно отчетности, выручка юрлица в 2023 году составила 97,85 млн рублей, чистая прибыль - 2,11 млн рублей.

Яндекс Pruffme Яндекс Концепт
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