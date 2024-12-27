"Русснефть" запланировала "символический" рост нефтедобычи в 2025 году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "Русснефть" в 2025 году наметила увеличение добычи нефти на 80 тысяч тонн, сообщил президент нефтекомпании Евгений Толочек корпоративному изданию "Время Русснефти".

По итогам уходящего года нефтедобыча компании составила 6,092 млн тонн. Таким образом, бизнес-план "Русснефти" на следующий год предусматривает увеличение показателя до 6,172 млн тонн.

Символический рост нефтепроизводства, прежде всего, должен быть обеспечен увеличением добычи в пределах крупного Восточно-Каменного месторождения с извлекаемыми запасами 60 млн тонн. Его промышленное освоение началось в 2024 году: компания построила 37 скважин, а также в ноябре ввела первую очередь установки подготовки нефти (УПН).

"Мы далеко продвинулись в изучении геологических особенностей участка недр, и это даст возможность более эффективно вести бурение в 2025 году. На Восточно-Каменном месторождении мы приступим к строительству второй очереди УПН. Также в наших планах на участке недр - соединить пункт налива нефти с коммерческим узлом сдачи, что позволит сократить расходы на транспортировку углеводородного сырья. Бурение на Восточно-Каменном будет вестись еще более интенсивно", - подчеркнул Толочек.

Он отметил, что "Русснефть" в 2025 году рассчитывает выйти на уровень бурения порядка 130 скважин, что сможет обеспечить прирост дополнительной добычи около 700 тысяч тонн нефти.