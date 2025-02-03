Прирост запасов "Русснефти" в 2024 году превысил 10 млн т нефти

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU -Прирост запасов нефти ПАО "НК "Русснефть" в 2024 году превысил 10 млн тонн, коэффициент восполнения добычи запасами составил 171%, сообщает компания.

"Прирост трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) по итогам прошлого года составил 5,6 млн тонн, восполнение добычи - 151%. Запасы жидких углеводородов компании по категориям АВ1С1+В2С2 на начало текущего года составили 632,3 млн тонн, в том числе ТРИЗ - 236 млн тонн", - отмечает НК.

В 2024 году "Русснефть" добыла 6,092 млн тонн нефти (-5,3%) и 2 млрд кубометров газа (-5,1%). Ранее представитель "Русснефти" объяснял "Интерфаксу", что снижение нефтедобычи главным образом обусловлено обязательствами России по сокращению нефтепроизводства в рамках сделки ОПЕК+.