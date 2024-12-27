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"Русснефть" ждет в 2024 году рост EBITDA до 70 млрд рублей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Руководство "Русснефти" ожидает, что по итогам 2024 года ее EBITDA составит около 70 млрд рублей, сообщил президент нефтекомпании Евгений Толочек корпоративному изданию "Время Русснефти".

EBITDA "Русснефти" в 2023 году была на уровне около 41 млрд рублей. Таким образом, показатель по итогам текущего года вырастет более чем на 70%.

"Это хороший результат. Компания в ушедшем году не только выполнила масштабную программу капитальных вложений, но и почти на четверть сократила финансовые обязательства перед основным кредитором", - сказал Толочек.

Он отметил, что в 2025 году компания намерена сохранить показатель EBITDA на "достаточно высоком" уровне.

Русснефть Евгений Толочек
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