Акционеры "Вымпелкома" утвердили дивиденды на 78 млрд рублей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Вымпелком" утвердили дивиденды за 9 месяцев 2024 года на сумму почти 78 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

На каждую обыкновенную акцию будет выплачено по 1,521 тыс. рублей, на привилегированную – 0,1 копейки.

"Решение о выплате дивидендов принято для закрытия обязательств, возникших в рамках сделки по выкупу ПАО "Вымпелком" у международного холдинга VEON. Выплата осуществляется в форме немонетарного зачета и не подразумевает фактическое движение денежных средств", - пояснили "Интерфаксу" в "Вымпелкоме".

"Вымпелком" в октябре 2023 года стал полностью российской компанией, когда телеком-холдинг VEON продал оператора команде его топ-менеджеров во главе с Александром Торбаховым, занимавшим тогда должность гендиректора компании (сейчас он председатель совета директоров).

В рамках сделки "Вымпелком" приобрел более 96% всех облигаций VEON в РФ (в т.ч. свыше 99,6% всех облигаций холдинга, учитываемых в НРД).