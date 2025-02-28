Квартальная прибыль "Вымпелкома" выросла вчетверо при росте выручки на 0,3%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Выручка от операционной деятельности ПАО "Вымпелком" в IV квартале составила 82 млрд рублей, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщила компания.

В том числе выручка от продажи услуг (сервисная выручка) составила 75,98 млрд рублей, увеличившись на 5,1%.

Показатель EBITDA снизился на 1% - до 33,4 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю уменьшилась до 40,8% с 41,3%. Компания объяснила, что на динамику показателя EBITDA повлияли разовые факторы, действовавшие разнонаправленно в IV квартале 2024 года и IV квартале 2023 года, а также сезонный рост операционных расходов.

Чистая прибыль возросла более чем в 4 раза - до 8,8 млрд рублей с 2,1 млрд рублей.

Капзатраты составили 23,4 млрд рублей, что на 9,8% меньше, чем в IV квартале 2023 года.

Результаты 2024 года

По итогам 2024 года выручка по операционной деятельности "Вымпелкома" увеличилась на 2,4% и составила 310,7 млрд рублей.

В том числе, выручка от продажи услуг (сервисная выручка) составила 288,8 млрд рублей, что на 4,9% больше, чем в предыдущем году. "Увеличение выручки было, главным образом, вызвано ростом потребления телекоммуникационных услуг со стороны частных и корпоративных клиентов, а также поступательным развитием цифровых нетелеком-сервисов", - поясняет компания.

Показатель EBITDA за 2024 год вырос на 3,2% - до 133,2 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,4 п.п. - до 42,9%.

"Динамика показателя EBITDA была обусловлена, главным образом, ростом выручки от продажи услуг (сервисной выручки), а также ростом расходов, включая расходы на использование радиочастотного спектра LTE в связи с отменой соответствующей льготы", - поясняется в сообщении

В 2024 году "Вымпелком" нарастил чистую прибыль в 5,6 раза - до 18,7 млрд рублей. "Кроме перечисленных выше факторов на динамику чистой прибыли оказало влияние увеличение финансовых доходов от вложений в финансовые активы, а также разовые факторы", - уточняет компания.

Долговая нагрузка (отношение чистого долга к EBITDA) снизилась до 2,4 с 2,6. Абсолютный показатель чистого долга компания не приводит. При этом уточняется, что средневзвешенная процентная ставка в 2024 году не изменилась и по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 9,99%. "Долговые обязательства компании имеют комфортный график погашения, который равномерно распределен вплоть до IV квартала 2031 года", - отмечает компания.