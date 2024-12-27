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FESCO в 2024 году ждет роста своих морских контейнерных перевозок на 18%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Ожидаемый совокупный объем всех морских перевозок транспортной группы FESCO в 2024 году превысит 617 тысяч TEU, что на 18% больше по сравнению с показателем прошлого года, сообщила госкорпорация "Росатом" предварительные итоги работы группы.

"Первый год работы FESCO в контуре управления "Росатома" уже дал хорошие результаты: объем импортных морских перевозок вырос на 39%, что позволило группе сохранить первое место по объемам морских внешнеторговых отправок в Россию", - прокомментировал показатель генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

В 2024 году FESCO в полном объеме выполнила обязательства по доставке грузов Северного завоза. "Объем внутрироссийских морских перевозок группы в регионы Крайнего Севера сохранился на уровне 2023 года и составил более 86 тысяч TEU, что составляет около 40% от потребностей рынка в контейнерных перевозках", - говорится в сообщении.

Транспортная группа FESCO (головная компания ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 200 тысяч TEU, свыше 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента передан госкорпорации "Росатом".

FESCO Алексей Лихачев Росатом
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