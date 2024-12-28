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В Думу внесли законопроект, обязывающий банки и продавцов использовать цифровой рубль и универсальный QR-код

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который вводит поэтапное подключение банков и продавцов к платформе цифрового рубля, а также интегрирование универсального QR-кода в расчеты с помощью цифровых рублей.

Документ (№811008-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно тексту законопроекта, с 1 июля 2025 г. обязанность обеспечить клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля возлагается на системно значимые кредитные организации, с 1 июля 2026 г. - на банки с универсальной лицензией, с 1 июля 2027 г. в контур работы с цифровым рублем войдут все кредитные организации. Соответствующие поправки вносятся в закон "О национальной платежной системе".

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Одновременно вносится поправка в закон о защите прав потребителей, согласно которой с 1 июля 2025 г. продавцы будут обязаны предоставлять возможность оплаты товаров и услуг цифровыми рублями. Если место продажи не имеет доступа к мобильной связи или интернету, эта обязанность на продавца не распространяется. При этом с 1 июля 2025 г. по 1 июля 2026 г. эта обязанность распространяется на продавцов с выручкой свыше 30 млн руб. за прошлый год; с 1 июля 2026 г. по 1 июля 2027 г. обязательство будет распространяться на тех, чья выручка превышает 20 млн руб.

Законопроект включает в контур Национальной системы платежных карт (НСПК) оператора услуг по предоставлению универсального платежного кода. При этом уточняется, что посредством универсального QR-кода можно будет переводить и цифровые рубли. "Перевод цифровых рублей плательщиком, являющимся физическим лицом, в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях оплаты товаров (работ, услуг) осуществляется с использованием универсального платежного кода, если иное не предусмотрено правилами платформы цифрового рубля", - следует из законопроекта.

Данная норма распространяется и на переводы средств физических лиц в пользу нотариусов, адвокатов, медиаторов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных, а также физических лиц, применяющих режим налога на профессиональный доход.

Участники платформы цифрового рубля, являющиеся кредитными организациями или филиалами иностранных банков, обязаны обеспечивать пользователям платформы цифрового рубля возможность осуществления переводов цифровых рублей с использованием универсального платежного кода.

Госдума
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