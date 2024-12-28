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Сбербанк, Т-Банк и "Точка" присоединились к пилоту по цифровому рублю

Сбербанк, Т-Банк и "Точка" присоединились к пилоту по цифровому рублю
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк, Т-Банк и банк "Точка" стали участниками пилотного проекта по проведению операций с реальными цифровыми рублями, следует из материалов на сайте ЦБ РФ.

Ранее в пилоте участвовало 12 кредитных организаций: Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", Ингосстрах банк, ВТБ, Газпромбанк, "Ак барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Синара", ТКБ банк и Россельхозбанк (он присоединился в конце ноября 2024 года).

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Присоединиться к пилоту планируют 22 банка. Они заключили договор с Банком России и настраивают свои системы для участия в проекте.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). Пилот с реальными цифровыми рублями начался в августе 2023 года. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начинать постепенно с 1 июля 2025 года. К этому времени ЦБ хочет обязать системно значимые кредитные организации (СЗКО) предоставлять клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. Банки, которые не успеют подготовиться, ЦБ намерен штрафовать.

Сбербанк Точка Т-Банк
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