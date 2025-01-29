ГПУ президента концептуально поддержало законопроект об универсальном QR-коде

Однако банки видят в нем риски для рынка

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Государственно-правовое управление (ГПУ) президента концептуально поддержало законопроект, который внедряет универсальный платежный QR-код (УПК) и закрепляет за Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") роль его единственного оператора.

К законопроекту имеется ряд замечаний в части универсального QR, но в основном они касаются формулировок.

При этом, согласно анализу влияния законопроекта, проведенному Альфа-банком, монополизация платежного кода оператором карт "Мир" подорвет рыночную конкуренцию, остановит инвестиции банков в платежную инфраструктуру, затормозит инновации в сфере платежных сервисов, а также приведет к стагнации программ лояльности, из-за чего клиенты банков могут потерять до 600 млрд рублей кешбэка.

Позиция ГПУ президента и анализ Альфа-банка были направлены в правительство для подготовки официального отзыва на проект закона, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позициями управления и кредитной организации.

Позиция ГПУ президента

Законопроект о внедрении универсального QR был внесен в Госдуму в конце ноября 2024 года (№774598-8), но затем документ был отозван и перевнесен с доработками спустя месяц (№ 811008-8). Документ, в частности, вводит обязанность для банков и филиалов иностранных банков предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на реквизиты перевода только посредством универсального платежного QR-кода. То есть любые операции с использованием платёжного кода должны будут осуществляться только с помощью универсального QR, который, согласно доработанному тексту проекта, будет формироваться его единственным оператором - НСПК, принадлежащей Банку России.

Так как оператор УПК законопроектом получит полномочия по установке правил формирования универсального QR, данная норма может быть интерпретирована как обязанность для банков использовать только отдельные электронные средства для расчетов, например, только Систему быстрых платежей (СБП, оператор также НСПК) или цифровой рубль (оператор платформы - Банк России), отмечает ГПУ.

В связи с этим предлагается рассмотреть возможность прямо предусмотреть в законопроекте, что при использовании УПК клиент может пользоваться любым доступным для него и продавца электронным средством платежа.

Проект закона вводит требование к оператору по переводу денежных средств (им может выступать кредитная организация) обеспечить возможность использования УПК по всех своих программных средствах или технических устройствах. Согласно позиции управления, в проекте закона необходимо конкретизировать, что данная норма должна распространяться только на те средства и устройства, которые используются при безналичных расчетах.

Анализ Альфа-банка

Внедрение на рынке только одного универсального QR под управлением НСПК поставило под угрозу существование единого QR, развиваемого консорциумом крупных банков-эквайреров, куда сейчас входят Сбербанк, Т-Банк и Альфа-банк. Единый QR банков основан на технологии Multi-QR Сбера и позволяет оплачивать покупки как с помощью pay-сервисов банков и получать кэшбэк, так и проводить оплату через СБП (у СБП своя программа лояльности, банковский кэшбэк не начисляется).

По мнению Альфа-банка, монополизация платежного кода Национальной системой платежных карт может привести к снижению дохода банков от эквайринговой деятельности (обеспечение возможности для бизнеса принимать безналичную оплату), что повлечет стагнацию программ лояльности. По предварительным оценкам, покупатели будут терять от 300 до 600 млрд руб. кэшбэка ежегодно в зависимости от годового уровня безналичных покупок по картам и индивидуальных условий программ лояльности.

Кроме того, вывод с рынка Multi-QR и других платежных кодов с заменой их монопольным платежным

кодом обесценит уже сделанные инвестиции и потребует новых вложений. При этом разрушение успешной рыночной модели в перспективе негативно скажется на поддержке платежной инфраструктуры, не связанной с платёжным кодом, в том числе на биометрическом эквайринге (оплата покупок по лицу), что в итоге ухудшит положение торгово-сервисных предприятий, отмечает Альфа-банк.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее в контексте обсуждения универсального QR неоднократно отмечал, что чрезмерная зарегулированность "отбивает всякое желание заниматься инновациями". В декабре 2024 года он также высказывал опасения, что следующим шагом может быть монополизирована технология оплаты по биометрии "плати улыбкой", которую Сбер развивает параллельно с биоэквайрингом НСПК.

Альфа-банк считает, что развитие регулирование платежного рынка должно проводиться не методом ограничений количества операторов, а в направлении разработки единых стандартов платежного кода. Стандарты предполагают, что каждый оператор платежного кода должен предоставить возможность подключения любого банка с его платёжными методами, включая оплату через СБП и цифровыми рублями, на равных условиях. Стандартами также должна подразумеваться взаимная интеграция операторов платежного кода. Кроме того, должны устанавливаться требования к виду платежной страницы. При этом ссылки на национальные платежные инструменты (СБП, цифровые рубли) должны помещаться в начале страницы, на которую ссылается соответствующий QR-код.

Похожие тезисы касательно мер регулирования универсального QR озвучивали и другие участники консорциума в ходе встречи на прошлой неделе. При этом объединение банков сообщало, что обсуждает с регулятором взаимную интеграцию платформ.

Ранее комитет Госдумы по защите конкуренции в своем отзыве на законопроект отразил позицию, близкую к мнению консорциума. Он отмечал, что монополизация НСПК услуг по предоставлению универсального QR может привести к ограничению конкуренции, и предложил исключить из документа либо переработать положения, ведущие к такой монополизации. По мнению комитета, совершенствование использования платежного кода может быть достигнуть без законодательных изменений, а с помощью введения стандартов.