Рынок акций РФ начал новый год с отката ниже 2830 п по индексу МосБиржи

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на первых в новом году торгах скорректировался вниз после декабрьского ралли, игроки фиксировали прибыль на опасениях новых антироссийских санкций Запада, в то время как внешняя фондовая конъюнктура улучшилась и подросла нефть (мартовский фьючерс на Brent превысил $76,3 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2830 пунктов после роста в начале сессии в район 2900 пунктов, лидировали в откате бумаги "Газпром нефти" (-3,8%) и "Татнефти" (-3,8%), лидерами роста выступили акции "Озон Фармацевтика" (+15,8%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2828,5 пункта (-1,9%, максимум сессии - 2898,71 пункта), индекс РТС - 876,32 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ на период с 29 декабря по 9 января, составляет 101,6797 руб. (+1,1516 рубля).

Минфин США во вторник, 31 декабря, расширил антироссийский санкционный список, добавив в SDN List двух человек и одно юрлицо - международный некоммерческий фонд "Центр геополитических экспертиз".

Подешевели в пятницу также акции ОК "Русал" (-3,7%), "Совкомфлота" (-3,4%), "АЛРОСА" (-3,1%), "НОВАТЭКа" (-3,1%), "Газпрома" (-2,6%), "МТС" (-2,4%), Сбербанка (-2,2% и -2,1% "префы"), "НЛМК" (-2%), "Северстали" (-2%), "Норникеля" (-2%), "Магнита" (-2%), "Московской биржи" (-1,9%), ВТБ (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Роснефти" (-1,6%), "Т-Технологии" (-1,6%), АФК "Система" (-1,5%), "ММК" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

В среду, 1 января, "Газпром" сообщил, что подача российского газа для транзита в Европу через Украину завершилась по истечении транзитного контракта с Киевом. "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину", - говорится в заявлении.

Подорожали в пятницу акции "Мечела" (+2,7%), ПАО "Полюс" (+1%), "Интер РАО" (+0,7%), "РусГидро" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, в ближайшие дни повышенная волатильность рынка сохранится, в том числе в связи с предстоящим началом президентского срока в США Дональда Трампа. Индекс МосБиржи в пятницу оттолкнулся вниз от уровня сопротивления 2900 пунктов, и закрытие двух дней ниже этого рубежа может привести к просадке до ближайших уровней поддержек 2800 и 2750 пунктов.

В пятницу в Азии наблюдалась позитивная динамика индексов акций за исключением китайских (австралийский ASX Australia вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE вырос на 0,2%, DAX и CAC40 просели на 0,6-0,8%), но "плюсуют" Штаты (индексы к 18:50 по Москве выросли на 0,6-1%).

Биржи Японии оставались закрытыми в связи с празднованием Нового года.

Доходность 10-летних гособлигаций КНР упала до очередного рекордного минимума (около 1,6% годовых) на ожиданиях значительных изменений в денежно-кредитной политике Народного банка Китая, направленных на поддержание экономического роста в стране, сообщает Trading Economics.

Безработица в Германии в декабре осталась на уровне предыдущего месяца - 6,1%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ. Это максимальный показатель с февраля 2021 года. Количество безработных в Германии увеличилось на 10 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 15 тыс. и подъем безработицы до 6,2%, по данным Trading Economics.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2024 года вырос до 49,3 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение индекса на ноябрьском уровне. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля прошлого года.

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены вернулись к росту, трейдеры оценивают обстановку на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в пятницу составила $76,36 за баррель (+0,6% и +1,7% накануне), февральская цена WTI - $73,81 за баррель (+0,9% и +2% в четверг).

ВВС Израиля за день атаковали десятки мест сбора бойцов ХАМАС на территории сектора Газа, а также пункты командования этой группировки, говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление доллара США.

Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,4%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

По итогам 2024 года цена Brent снизилась на 3,1%, в то время как WTI - практически не изменилась.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 27 декабря, сократились на 1,178 млн баррелей, сообщило министерство энергетики США в четверг. Они уменьшились по итогам шестой недели подряд. Резервы бензина выросли на 7,717 млн баррелей, дистиллятов - на 6,406 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились расписки "О'Кей" (-6,2%), акции "СПБ биржи" (-4,3%), "М.Видео" (-4,2%), ПАО "Левенгук" (-4,1%), расписки ЦИАН (-3,2%), NanduQ (-3%), акции "Башнефти" (-2,6%), ПАО "Каршеринг Руссия" (-2,6%).

Выросли акции ПАО "Озон Фармацевтика" (+15,8%) при рекордном обороте торгов - 1,935 млрд рублей.

Также подорожали бумаги ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+8,3%), ПАО "Генетико" (+5,5%), ПАО "Куйбышевазот" (+4,4%), ПАО "Таттелеком" (+4,1%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+4,1%), "Белона" (+3,9%), "КАМАЗа" (+3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,66 млрд рублей (из них 11,3 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 10,96 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,25 млрд рублей на акции "Газпрома").