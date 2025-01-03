Израиль нанес удары по пунктам сбора и командным центрам ХАМАС в Газе

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - ВВС Израиля за день атаковали десятки мест сбора бойцов ХАМАС на территории сектора Газа, а также пункты командования этой группировки, говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

"В течение минувшего дня ВВС, на основе разведданных ЦАХАЛ и Общей службы безопасности, нанесли удары примерно по 40 пунктам сбора террористов ХАМАС, а также по ее центрам командования и управления по всему сектору Газа", - отмечается в заявлении.

В ЦАХАЛ отметили, что отсюда действовали десятки вражеских бойцов, осуществлявших атаки на израильских военных и гражданских лиц. При этом, по данным ЦАХАЛ, некоторые вражеские цели располагались в местах, где раньше действовали школы.

Также перед ударами израильские военные приняли ряд мер с целью минимизировать возможный ущерб гражданскому населению.

Вместе с тем в ЦАХАЛ напомнили о действиях в течение недели бригады "Нахаль" в районе Бейт-Ханун на севере сектора Газа. Целью операции было обезопасить израильские населенные пункты вблизи сектора Газа. Служащие "Нахаль" обыскивали территорию, ликвидировали вражеские ячейки и подземную инфраструктуру неприятеля. Военные обнаружили здесь ракетные установки, минометы, ручные противотанковые гранатометы, взрывные устройства, а также заминированные спуски в туннели

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС.