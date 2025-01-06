US Steel и Nippon Steel намерены через суд добиться отмены запрета на слияние

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Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Американская сталелитейная компания United States Steel Corp. (US Steel) и японская Nippon Steel подали два иска с целью опротестовать запрет на их слияние.

Как сообщалось, в конце прошлой недели президент США Джо Байден заблокировал сделку между US Steel и Nippon Steel. Он предписал компаниям в срок до 30 дней "полностью и на постоянной основе отказаться от предлагаемой транзакции" по соображениям национальной безопасности.

Первый иск Nippon Steel и US Steel содержит требование отменить решение Байдена ввиду "незаконного политического вмешательства" в процесс, пишет Financial Times.

Во втором иске компании обвиняют главу профсоюза United Steelworkers Дэвида Маккола и главного исполнительного директора конкурирующей сталелитейной фирмы Cleveland-Cliffs Лоуренсо Гонсалвеса в "незаконных и скоординированных мерах, нацеленных на предотвращение сделки".

Представители Nippon Steel и US Steel подтвердили намерение завершить сделку по слиянию.

Акции US Steel дорожают на 4,4% на предварительных торгах в понедельник.