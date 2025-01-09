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Dow Jones и S&P 500 завершили сессию в плюсе, Nasdaq снизился

Dow Jones и S&P 500 завершили сессию в плюсе, Nasdaq снизился
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в среду ростом, Nasdaq Composite снизился.

Трейдеры оценивали сообщение CNN о том, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы обеспечить юридическое обоснование для внедрения масштабной программы импортных пошлин.

Протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ намерены придерживаться осторожного подхода к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики и видят возможность замедления темпов снижения базовой процентной ставки. Участники заседания также отмечали повышенную неопределенность, связанную со скорым возвратом Трампа на пост президента США.

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Член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер считает, что Федрезерву следует продолжать смягчение денежно-кредитной политики в этом году.

"Я полагаю, что дальнейшее снижение ставки будет целесообразным", - заявил Уоллер в ходе выступления на мероприятии ОЭСР в Париже в среду.

Уоллер согласен с мнением о том, что планируемые Трампом меры могут усилить инфляцию в США. Однако он считает, что "существенного и устойчивого" эффекта они иметь не будут.

Данные Минтруда США, обнародованные в среду, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до минимума с февраля. Показатель сократился на 10 тыс., до 201 тыс. с 211 тыс. неделей ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс., по данным Bloomberg.

В числе лидеров роста среди компонентов Dow Jones оказались бумаги UnitedHealth Group Inc. (+1,9%), Coca-Cola Co. (+1,4%), 3M Co. (+1,3%), а также Walmart Inc. (+1,1%).

Акции Exxon Mobil Corp. подешевели на 1,7% по итогам торгов. Крупнейшая нефтегазовая компания США предупредила, что снижение цен на нефть отрицательно сказалось на ее финансовых результатах в четвертом квартале 2024 года. Негативное влияние этого фактора на ее прибыль в октябре-декабре составило от $500 млн до $900 млн, говорится в документах, направленных ExxonMobil Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Стоимость бумаг сервиса заказа такси Lyft Inc. опустилась на 6,7%. Конкурирующая Uber Technologies Inc. сообщила в среду, что с этой весны станет эксклюзивным партнером авиакомпании Delta Air Lines Inc. в США в сфере пассажирских перевозок и доставки еды. Семилетнее партнерство Lyft с Delta Air будет завершено.

Акции Uber подешевели на 1,9%, Delta Air - подорожали на 0,4%.

Капитализация поставщика оборудования для солнечной энергетики SolarEdge Technologies упала на 14,8%. Аналитики Citigroup рекомендовали инвесторам продавать акции компании, отметив ухудшение прогнозов для европейского рынка. В понедельник SolarEdge анонсировала четвертый за год раунд сокращения рабочих мест, в этот раз оно затронет 400 сотрудников компании.

Бумаги американской сети супермаркетов Albertsons Cos. подорожали на 0,8%. Скорректированная прибыль компании в третьем финквартале превысила прогнозы, однако выручка оказалась чуть слабее ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду поднялся на 106,84 пункта (0,25%) и составил 42635,2 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 9,2 пункта (0,16%) - до 5918,23 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 10,8 пункта (0,06%), составив 19478,88 пункта.

Dow Jones Nasdaq Composite SP 500 Дональд Трамп
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