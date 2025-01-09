Dow Jones и S&P 500 завершили сессию в плюсе, Nasdaq снизился

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Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в среду ростом, Nasdaq Composite снизился.

Трейдеры оценивали сообщение CNN о том, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы обеспечить юридическое обоснование для внедрения масштабной программы импортных пошлин.

Протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ намерены придерживаться осторожного подхода к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики и видят возможность замедления темпов снижения базовой процентной ставки. Участники заседания также отмечали повышенную неопределенность, связанную со скорым возвратом Трампа на пост президента США.

Член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер считает, что Федрезерву следует продолжать смягчение денежно-кредитной политики в этом году.

"Я полагаю, что дальнейшее снижение ставки будет целесообразным", - заявил Уоллер в ходе выступления на мероприятии ОЭСР в Париже в среду.

Уоллер согласен с мнением о том, что планируемые Трампом меры могут усилить инфляцию в США. Однако он считает, что "существенного и устойчивого" эффекта они иметь не будут.

Данные Минтруда США, обнародованные в среду, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до минимума с февраля. Показатель сократился на 10 тыс., до 201 тыс. с 211 тыс. неделей ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс., по данным Bloomberg.

В числе лидеров роста среди компонентов Dow Jones оказались бумаги UnitedHealth Group Inc. (+1,9%), Coca-Cola Co. (+1,4%), 3M Co. (+1,3%), а также Walmart Inc. (+1,1%).

Акции Exxon Mobil Corp. подешевели на 1,7% по итогам торгов. Крупнейшая нефтегазовая компания США предупредила, что снижение цен на нефть отрицательно сказалось на ее финансовых результатах в четвертом квартале 2024 года. Негативное влияние этого фактора на ее прибыль в октябре-декабре составило от $500 млн до $900 млн, говорится в документах, направленных ExxonMobil Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Стоимость бумаг сервиса заказа такси Lyft Inc. опустилась на 6,7%. Конкурирующая Uber Technologies Inc. сообщила в среду, что с этой весны станет эксклюзивным партнером авиакомпании Delta Air Lines Inc. в США в сфере пассажирских перевозок и доставки еды. Семилетнее партнерство Lyft с Delta Air будет завершено.

Акции Uber подешевели на 1,9%, Delta Air - подорожали на 0,4%.

Капитализация поставщика оборудования для солнечной энергетики SolarEdge Technologies упала на 14,8%. Аналитики Citigroup рекомендовали инвесторам продавать акции компании, отметив ухудшение прогнозов для европейского рынка. В понедельник SolarEdge анонсировала четвертый за год раунд сокращения рабочих мест, в этот раз оно затронет 400 сотрудников компании.

Бумаги американской сети супермаркетов Albertsons Cos. подорожали на 0,8%. Скорректированная прибыль компании в третьем финквартале превысила прогнозы, однако выручка оказалась чуть слабее ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду поднялся на 106,84 пункта (0,25%) и составил 42635,2 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 9,2 пункта (0,16%) - до 5918,23 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 10,8 пункта (0,06%), составив 19478,88 пункта.