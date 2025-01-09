Группа "Сибагро" в 2024 году увеличила производство свинины на 16%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Группа "Сибагро" в 2024 году произвела рекордные 440 тыс. тонн свинины в живом весе, сообщает пресс-служба холдинга.

В 2023 году, как сообщалось со ссылкой на данные Национального союза свиноводов, холдинг произвел 378 тыс. тонн свинины. Таким образом, рост составил 16,4%.

В 2024 году группа расширила географию поставок, открыла 20 фирменных магазинов и вышла в торговые сети Центральной России. Кроме того, холдинг удвоил объемы экспорта мяса с 13 тыс. тонн до 25,5 тыс. тонн, а с Назаровского элеватора отгрузил более 60 тыс. тонн зерна в Китай и Корею.

"Группа усилила дивизион растениеводства. На Уральском свинокомплексе компания реконструировала старый зерносушильный комплекс и построила новый. В Новосибирске приобрела участок со складами для приемки и хранения зерна и запустила проект по диспетчеризации процессов растениеводства. В будущем это поможет управлять посевной и уборочной кампаниями в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

"Сибагро" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральном округах.