Суд арестовал имущество новосибирского свинокомплекса "Сибагро" на 3 млрд руб.

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Колыванский районный суд в Новосибирской области наложил арест на имущество АО "Кудряшовское" (входит в "Сибагро") на сумму более 3 млрд рублей в ходе процесса по делу о нанесении ущерба экологии, сообщает прокуратура региона.

Отмечается, что прокуратура Колыванского района в ходе судебного следствия проверила имущественное состояние организации, были установлены находящиеся в его собственности земельные участки, здания и сооружения общей стоимостью, превышающей причиненный ущерб.

"Для обеспечения исполнения судебных решений по заявленным искам и.о. прокурора Колыванского района обратился в суд с ходатайством об аресте принадлежащего гражданскому ответчику имущества. Суд с доводами прокурора согласился (...), принято решение о наложении ареста на имущество АО "Кудряшовское" в пределах исковой суммы (более 3 млрд рублей)", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в качестве обвиняемого по делу привлечен экс-директор АО "Кудряшовское" Владимир Гавриленко. Он обвиняется по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод), ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ч. 4 ст. 261 УК РФ (уничтоженное или повреждение лесных насаждений).

По версии следствия, в конце апреля 2022 года глава предприятия в нарушение законодательства об охране окружающей среды с целью уменьшения производственных затрат под видом удобрения почв дал указание подчиненному работнику перенести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе Новосибирской области.

Это привело к загрязнению земель и поверхностных вод реки Амба вредными продуктами хозяйственной деятельности, уничтожению лесных насаждений и гибели водных биоресурсов. По данным надзорного ведомства, действиями директора предприятия компонентам окружающей среды причинен вред на общую сумму более 3 млрд рублей. Прокуратура подала иски о возмещении ущерба природе на эту сумму.

Гавриленко был задержан в середине октября 2022 года, в ноябре 2022 года новым руководителем "Кудряшовского" была назначена Галина Иртуганова. Одной из своих задач после назначения она назвала "взаимодействие с надзорными ведомствами и формирование дальнейших планов предприятия с учетом замечаний специалистов".

"Кудряшовское" - крупнейшее предприятие по производству свинины в Новосибирской области. Мощности свинокомплекса включают в себя три свиноводческие фермы (одна в Криводановке и две - в Колывани), собственный комбикормовый завод и растениеводческое подразделение.

"Сибагро" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральных округах.