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Перевозки пассажиров РЖД в дальнем следовании выросли в 2024 году на 4,4%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров по сети ОАО "РЖД" в дальнем следовании в 2024 году выросли на 4,4% по сравнению с предыдущим годом, до 127,4 млн человек, сообщила компания.

В декабре в дальнем следовании компания перевезла 9,4 млн пассажиров, что на 0,6% больше, чем в том же месяце годом ранее.

Всего в 2024 году с вокзалов и станций сети РЖД было отправлено свыше 1 млрд 284,1 млн пассажиров, что на 7% превышает уровень 2023 года, из них в пригородном сообщении – 1 млрд 156,7 млн (+7,3%).

Пассажирооборот в 2024 году вырос на 5,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 143,7 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 35,3 млрд пасс-км (+6,4%), в дальнем следовании – 108,5 млрд пасс-км (+5,2%).

В декабре 2024 году на инфраструктуре РЖД было перевезено 103,2 млн пассажиров, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, из них в пригородном сообщении было отправлено 93,8 млн человек (+2,2%).

Пассажирооборот в декабре 2024 года составил 10,2 млрд пасс-км, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 2,8 млрд пасс-км (+3,8%), в дальнем следовании – 7,4 млрд пасс-км (+1%).

РЖД
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