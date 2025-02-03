Перевозки пассажиров РЖД в дальнем следовании выросли в январе на 2,2%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров по сети ОАО "РЖД" в дальнем следовании выросли в январе 2025 года на 2,2% в годовом исчислении, до 9,96 млн человек, сообщила компания.

Всего в январе с вокзалов и станций РЖД было отправлено 91,5 млн пассажиров, что на 3,3% больше, чем в январе 2024 года, из них в пригородном сообщении - 81,56 млн пассажиров (+3,4%).

Пассажирооборот в январе 2025 года вырос на 3% и составил 10,4 млрд пассажиро-км, в том числе в пригородном сообщении - 2,5 млрд (+4,8%), в дальнем следовании - 7,9 млрд (+2,4%).