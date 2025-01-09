Эксперимент по исламскому банкингу предложено продлить до сентября 2028 года

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил комплексные поправки в правила проведения эксперимента по исламскому банкингу. Эксперимент предлагается продлить на три года, до 1 сентября 2028 года.

Расширяется список разрешенных в рамках эксперимента операций. Вводится запрет на получение вознаграждения в виде процентов, в то время как в действующем законодательстве есть только запрет на установление вознаграждения.

Как рассказал "Интерфаксу" участник, знакомый с ходом подготовки законопроекта, документ подготовлен для повышения привлекательности инструментов партнерского финансирования, в том числе для иностранных инвесторов, включая страны-члены Организации исламского сотрудничества.

Операции в рамках исламского банкинга

Сейчас установлен закрытый перечень операций, которые можно проводить в рамках эксперимента по исламскому банкингу: привлечение денег и имущества от физических и юридических лиц через займы, размещение облигаций, доверительное управление имуществом и вклады в уставный капитал участников эксперимента, лизинг, выдача поручительств для третьих лиц.

Разработанный законопроект устанавливает открытый перечень сделок партнерского финансирования, которые вправе осуществлять участники эксперимента, дополнив его указанием на операции взаимного страхования имущественных интересов членов обществ взаимного страхования, а также указанием на "иные виды деятельности на финансовом рынке".

Условия включения в реестр

Документ расширяет условия, при которых Банк России может отказать компании во внесении в реестр участников эксперимента. У кредитной или некредитной финансовой организации, желающей участвовать в эксперименте, не должно быть ограничений или запретов на операции на финансовом рынке, приостановленной лицензии, также она не должна находиться под процедурой санации.

Кроме того, в реестр участников эксперимента не могут быть внесены компании, которые не выполнили ряд предписаний ЦБ, выданных из-за нарушений федеральных законов или нормативных актов, из-за несоответствия квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации должностных лиц.

Запрет на проценты

По действующему законодательству, участники эксперимента при совершении сделок не вправе устанавливать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки, но не упоминается запрет на его получение. В подготовленной версии указано, что участники эксперимента не вправе устанавливать и получать вознаграждение в виде процентной ставки. При этом допускается установление и получение вознаграждения (платы) в виде переменной величины, значение которой изменяется в зависимости от установленных в договоре условий.

Новые стандарты

В соответствии с действующим законодательством, специально созданный постановлением правительства от 15 ноября 2023 года, экспертный совет оценивает эффективность и результативность проведения эксперимента согласно критериям, установленным правительством.

Подготовленный законопроект вводит еще один орган регулирования - комитет по стандартам. "Стандартами партнерского финансирования могут устанавливаться дополнительные требования к участникам эксперимента, требования к осуществлению деятельности по партнерскому финансированию и иные положения в сфере деятельности по партнерскому финансированию, в том числе определяющие порядок взаимодействия между участниками эксперимента, между участниками эксперимента и их клиентами", - говорится в законопроекте.

Стандарты не должны противоречить российскому законодательству и нормативным актам Банка России, не имеют обратной силы, то есть применяются в редакции на дату заключения сделок. Комитет по стандартам формируется ассоциацией кредитных организаций с участием не менее 2/3 участников эксперимента. Положение о комитете утверждается ассоциацией с согласованием Банка России. Стандарты не требуют государственной регистрации.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Закон о проведении в России эксперимента по исламскому банкингу был подписан в августе 2023 года, он внедряется на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана.

Участниками эксперимента являются юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством и включенные в реестр, который ведет ЦБ. Минимальный размер капитала участника эксперимента, который при этом не является кредитной или некредитной финансовой организацией (для них установлены отдельные лимиты - ИФ), с 1 сентября 2023 года составляет 10 млн рублей, а с 1 января 2024 года - 15 млн рублей.

Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции; условия разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам; условия проведения финансовых сделок на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.