"Петербургская биржа" пройдет аудит на соответствие исламскому финансированию

Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ("Петербургская биржа") планирует до конца 2025 года пройти аудит на соответствие исламскому финансированию.

Об этом сообщил президент биржи Игорь Артемьев на сессии "Инструменты исламского финансирования на товарной бирже. Платформа развития торговых отношений России и стран ОИС", проходящей в рамках ХVI международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

Артемьев напомнил, что доля исламских финансов на мировом рынке в 2024 году составила $4 трлн, а ежегодный рост исламских финансов составляет 10%. "Россия в 2023 году начала эксперимент по партнерскому исламскому финансированию, был принят важный закон, он заложил правовые основы для исламских финансов в нашей стране. Петербургская биржа также намерена выстроить у себя сегмент исламских финансов, внутри которого будут проводиться процедуры в соответствии с законами шариата. Для этого мы вместе с нашими уважаемыми коллегами в ближайшее время проведем процедуру аудита. Биржа хочет получить сертификат международного образца о том, что все ее операции соответствуют нормам исламского финансирования. Мы хотим создать такую систему и сделаем это, я думаю, до конца года", - сказал президент биржи.

По его словам, создание специального модуля исламского финансирования будет учитывать заключение сделок на бирже и на внебиржевой площадке, наличие исламского клиринга, присутствие исламского брокера и многое другое.

"Затем каждый год "Петербургская биржа" будет подтверждать этот сертификат. У нас появится внутренняя ревизионная исламская комиссия, которая станет консультировать. И я думаю, что это может положительно повлиять на объемы торговли между странами, на доверительность наших отношений, на взаимное уважение", - добавил Артемьев.

Он подчеркнул, что Петербургская биржа активно развивает международное сотрудничество, в том числе, с исламским миром. По его словам, в настоящее время биржей поддерживаются устойчивые деловые контакты с Ираном, Казахстаном, Кыргызстаном, Пакистаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Турцией, Узбекистаном. Кроме того, биржа видит перспективные направления сотрудничества с Египтом, Индонезией, Малайзией и ОАЭ.