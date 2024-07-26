Оборот исламского банкинга в Татарстане в I полугодии составил 2,8 млрд рублей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Оборот исламского банкинга в Татарстане в первом полугодии 2024 года составил 2,8 млрд рублей, сообщило Минэкономики республики со ссылкой на руководителя подразделения по партнерскому финансированию при министерстве Руслана Халиуллина.

За первое полугодие 2024 года в Татарстане было заключено 1225 банковских сделок по нормам шариата.

Халиуллин отметил, что после принятия федерального закона об эксперименте по партнерскому (шариатскому) финансированию количество сделок выросло в 2 раза. В рамках проекта действует электронная торговая площадка с использованием партнерских продуктов.

Двухлетний эксперимент по внедрению партнерского (исламского) финансирования начался 1 сентября 2023 года в Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне.

Сейчас в реестре Банка России в сфере партнерских финансов числится 22 компании, 16 из которых работают в Татарстане.

Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба), запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар), запрет на финансирование точно определенных секторов экономики (игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции). Он также подразумевает условия разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам, а также ставит условием проведение финансовых сделок на основе только реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.