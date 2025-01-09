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Компании в США в 2024 году объявили о самом низком найме работников с 2015 года

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американские компании объявляли о планах по найму 769 953 работников в 2024 году, сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Это на 1,3% меньше, чем в 2023 году, и самый низкий годовой показатель с 2015 года, когда планировалось нанять 690 751 человека.

Также американские фирмы в 2024 году анонсировали планы сократить 761 358 рабочих мест - на 5,5% больше, чем в 2023 году. Это самый высокий годовой показатель с 2020 года, когда было объявлено о сокращении 2,3 млн рабочих мест. Если же исключить 2020 год, в котором США охватила пандемия COVID-19, то это максимум с 2009 года: тогда планировалось сократить около 1,3 млн работников.

В Challenger объясняют замедление темпов найма сохраняющейся неопределенностью экономических условий, вынуждающей работодателей выбирать осторожный подход к расширению бизнеса.

"В 2024 году в компаниях произошли значительные изменения, обусловленные быстрым развитием технологий и изменчивостью экономических условий, - отметил старший вице-президент Challenger, Gray & Christmas Эндрю Челленджер. - Большинство работодателей ожидают дополнительной неопределенности в связи с приходом новой администрации, что приведет к замедлению найма и увеличению числа увольнений в краткосрочной перспективе".

В декабре компании планировали сократить 38 792 рабочих места (на 11% больше, чем в декабре 2023 года) и нанять 7999 работников против 3022 в декабре 2023 года, когда был зафиксирован минимум для этого показателя с 2009 года.

США Challenger Gray & Christmas Эндрю Челленджер
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