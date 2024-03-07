Число увольнений в компаниях США в феврале выросло на 3% до 84,6 тыс.

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Американские компании в феврале объявили о сокращении числа рабочих мест на 84,638 тыс. Об этом сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas.

Это на 3% больше, чем в январе, и на 9% больше, чем в феврале 2023 года.

Число увольнений стало рекордным для февраля с 2009 года. В январе-феврале компании США анонсировали увольнение 166,945 тыс. сотрудников.

Наиболее сильно в прошлом месяце сокращали штат транспортные компании (на 13,573 тыс. человек), ИТ-сектор (12,412 тыс.), сектор услуг (8,686 тыс.) и образования (6,102 тыс.).

"В начале 2024 года мы наблюдаем неутихающую волну сокращений, - отметил старший вице-президент Challenger, Gray & Christmas Эндрю Челленджер. - Компании активно снижают расходы и внедряют новые технологии, что существенно меняет их потребности в рабочей силе".

По итогам 2023 года компании в США уволили 721,677 тыс. сотрудников, в два раза больше, чем в 2022 году (363,824 тыс.).