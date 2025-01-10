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Потребрасходы во Франции в ноябре выросли на 0,3%, лучше прогноза

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Потребительские расходы во Франции в ноябре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Национальное статистическое управление Insee.

Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали рост показателя на 0,2%.

По пересмотренным данным, в октябре потребрасходы снизились на 0,3%. Ранее сообщалось о сокращении показателя на 0,4%.

Расходы на энергоносители в ноябре понизились на 0,8% после падения на 1,2% в октябре, рост расходов на продукты питания замедлился до 0,3% с 1,3%.

Потребление промышленных товаров в позапрошлом месяце увеличилось на 0,9% после снижения на 1,3% месяцем ранее. Расходы на товары длительного пользования подскочили в ноябре на 1,9%, на одежду и текстиль - снизились на 0,7%.

Данные о потребительских расходах за декабрь будут опубликованы 30 января.

Insee Франция
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