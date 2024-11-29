Оценка роста ВВП Франции в III кв. осталась на уровне 0,4%, как и ожидалось

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Экономика Франции в третьем квартале выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным национального статистического института Insee.

Аналитики также не ожидали пересмотра с предварительно объявленных данных, сообщает Trading Economics.

Таким образом, темпы подъема ВВП ускорились относительно 0,2% во втором квартале, в том числе из-за проведения в стране Олимпийских и Параолимпийских игр.

Потребительские расходы в июле-сентябре повысились на 0,6%, государственные расходы - также на 0,6%. Инвестиции бизнеса сократились на 0,7%. Экспорт снизился на 0,8%, импорт - на 0,6%.

Подъем французской экономики в третьем квартале относительно аналогичного периода прошлого года составил 1,2%, а не 1,3%, как было объявлено ранее. Эксперты не ожидали пересмотра показателя.

При этом оценка повышения ВВП во втором квартале была ухудшена до 0,9% с предварительно заявленного 1%.