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Во Франции в январе потребрасходы снизились на 0,5%, лучше прогноза

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Во Франции в январе потребительские расходы снизились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Национальное статистическое управление Insee.

Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали сокращение показателя на 0,7%.

В декабре потребрасходы повысились на 0,7%, показатель пересмотрен не был.

Расходы на энергоносители в январе увеличились на 0,2% после роста на 2,4% в декабре, тогда как расходы на продукты питания выросли на 1,4% после снижения на 1,6% месяцем ранее. Данные за декабрь были пересмотрены: ранее сообщалось о росте расходов на энергоносители на 2,5% и сокращении расходов на продукты питание на 1,5%.

Потребление промышленных товаров в прошлом месяце сократилось на 2,4% после увеличения на 1,9% в декабре. Расходы на товары длительного пользования снизились на 3,9%, на одежду и текстиль - на 1,7%.

Данные о потребительских расходах за февраль будут опубликованы 28 марта.

Insee Франция
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